Maltempo. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in provincia

Numerosi gli interventi espletati dai Vigili del Fuoco nella giornata di giovedì 26 marzo, causa le condizioni meteo avverse

Ieri mattina in Via Alessandro Turco a Catanzaro un autobus in transito è rimasto bloccato con la ruota posteriore per il cedimento del manto stradale. Dopo aver messo in sicurezza gli occupanti si è provveduto al recupero del mezzo con ausilio dell’Autogru.

Nella stessa zona, in Via Corrado Alvaro, uno smottamento ha coinvolto alcune auto in sosta. Una vettura è stata recuperata con l’ausilio di una Terna (mezzo movimento terra) in quanto scivolata in un terrapieno sottostante la sede stradale. Sul posto intervenuti i tecnici del comune di Catanzaro.

Nel comune di Marcellinara, un albero d’alto fusto divelto dal forte vento si abbatteva sulla sede stradale impattando contro una vettura in transito. Illeso il conducente, danni alla vettura nella parte anteriore.

Interventi vari per la messa in sicurezza di insegne, alberi divelti ed allagamenti in diversi comuni della provincia dove sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco volontari dei distaccamenti di Taverna, Girifalco e Martirano Lombardo.