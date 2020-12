Manovra, Furgiuele: risorse per aeroporto Lamezia, vittoria Lega

La Lega ha ottenuto che in Legge di bilancio siano erogati dei finanziamenti per l’aeroporto di Lamezia

Comunicato Stampa

Il nostro obiettivo resta quello di potenziare l’aeroporto più importante della Calabria e destinare risorse per l’ampliamento della stazione aeroportuale, così come richiesto dall’emendamento a mia prima firma, che il governo ha tradotto in ristori per gli scali che hanno subito maggiori perdite economiche durante il periodo della pandemia.

Siamo soddisfatti che Lamezia abbia ottenuto attenzione e risorse che, alla luce dell’indifferenza mostrata da questo governo, rappresentano solo l’inizio di una battaglia che ci vedrà in prima linea per potenziare uno scalo di straordinaria importanza strategica per l’intero Paese.

Ringrazio i colleghi del mio gruppo per aver sostenuto questa istanza, e il nostro segretario Matteo Salvini, che si è speso personalmente per tale obiettivo.

Lo afferma in una nota il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.