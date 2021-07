I.C. Manzoni-Augruso: concluso progetto sportivo “apprendimento e socialità”

Si è concluso con grande soddisfazione da parte del Dirigente Scolastico Anna Primavera, il progetto sportivo di 30 ore finanziato dal PON “apprendimento e socialità” tenuto alla scuola Manzoni-Augruso di Lamezia Terme

Sono state numerose le richieste di adesione al modulo e 30 bambini, dai 6 agli 11 anni provenienti dai plessi Augruso e S. Maria della Pietà, hanno partecipato al progetto con grande entusiasmo.

Il modulo“Giocando imparo a stare bene con me stesso e con gli altri” è stato coordinato e gestito con competenza e professionalità dall’insegnante Lina Concetta Ferraro, come docente esperto con competenze specifiche nel campo sportivo, e dall’insegnante Giovanna Folino come tutor del progetto.

Il percorso ha avuto come finalità il piacere senso-motorio, la scoperta del sé e delle proprie risorse, il consolidamento degli schemi motori di base e posturali e soprattutto il portare i bambini ad entrare in relazione con gli altri e a star bene insieme.

Gli alunni hanno potuto così scoprire il piacere di collaborare con compagni di età e scuole diverse nella ricerca di un equilibrio condiviso.

Un progetto volto all’inclusione e alla socializzazione dei bambini tramite l’attività motoria che ha raggiunto in pieno gli obiettivi prefissati.