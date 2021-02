Mariano La Scala (FI): “Importante prendersi cura del verde urbano”

Mariano La Scala, membro direttivo di Forza Italia di Lamezia Terme, denuncia lo stato di degrado del verde pubblico in città

Comunicato Stampa

Il verde pubblico al comune di Lamezia è diventato da anni una delle piaghe del nostro territorio, e sembra che le amministrazioni che vi sono state in questi ultimi dieci anni non siano stati in grado di dare risposte. E pure queste opere dovrebbero rientrare nell’ordinaria manutenzione.

Purtroppo a Lamezia quello che manca non sono grandi opere, ma il mantenimento decoroso di tutto ciò che la città possiede.

Se a lamezia non fossero state presenti le tante associazioni che si sono messe a disposizione del proprio territorio la nostra città sarebbe sprofondata nel baratro più totale.

Eppure non sembra difficile adoperare i già dipendenti presenti alla cura del verde, che non siano solo i parchi urbani ma anche le tante piazzole a bordo strada che straripano di sterpaglie e non vengono curate da anni.

Secondo La Scala, il verde urbano è un bene di interesse per l’intera collettività come risorsa per la città e i cittadini.

L’abbandono a cui la nostra Città è lasciata è una ferita al cuore e all’anima. Lamezia Terme merita di più.

Un’amministrazione seria deve affrontare in modo quotidiano le problematiche del verde pubblico e non solo quando il problema diventa emergenza, è necessario che le opere di ripristino dei parchi e di tutto il verde pubblico sia frutto di un programma che possa garantire ai cittadini lametini una miglioria dello stile di vita, massimizzando i benefici ambientali e minimizzando i rischi.

Il Comune di Lamezia deve garantire una città più vivibile, e di conseguenza più sana, più bella.

Quello che ci chiediamo, se a lamezia, città baricentrica, esiste una pianificazione nella gestione del verde pubblico, oppure, il tutto è abbandonato al caso o agli interventi posti solo per tamponare le emergenze?

Aree verdi che assomigliano a cumuli di sterpaglie in cui si possono trovare materiali pericolosi, ma anche Alberi con folte chiome che a volte si schiantano al suolo provocando grandi danni.

La Scala sottolinea che è il momento di dire basta ad amministrazioni con politici che non siano in grado di dare risposte a cittadini.

È necessario che vi sia una nuova classe politica fatta di giovani competenti e non vecchi politici di professione che non tutelano il nostro territorio, ma aspirano ad avere ruoli di candidati anche nei partiti con il solo scopo di fare i propri interessi. Forza Italia sarà sempre pronta a presentarsi in ogni competizione elettorale, mettendo a disposizione le migliori competenze già presenti nel partito.