Mario Folino Raso nuovo presidente della Promosport

Cambio al vertice della società biancazzurra, Ovidio Taranto vicepresidente



Grandi movimenti nella giornata di ieri in casa Promosport in seguito alla riunione operativa convocata dal presidente Angelo Folino Raso che aveva appunto come oggetto la programmazione della stagione sportiva 2021-11 e la rivisitazione delle cariche sociali.

Nuovo presidente è quindi Mario Folino Raso coadiuvato da Ovidio Taranto, “per dare una continuita al pianeta Promosport” come si legge in una nota diramata sui social dalla società lametina.

Si defila da cariche societarie quindi l’ormai ex presidente Angelo Folino Raso, chiamato molto probabilmente a rivestire una carica nella Vigor Lamezia, come lasciato trasparire dallo stesso nei giorni scorsi. Oggi sono attese delle comunicazioni al riguardo da parte della società biancoverde.