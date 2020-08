Mascaro a chi abbandona i rifiuti: incivili e vigliacchi

Mascaro: pagherete per le squallide azioni

Il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro, si scaglia su Facebook contro gli incivili che hanno abbandonato i rifiuti sulla SS18.

Di seguito il suo post:

Strada statale 18 direzione area industriale Papa Benedetto XVI.

Era stata totalmente ripulita solo pochi giorni addietro e sono stati eliminati i cassonetti dell’indifferenziato stradale stante la positiva estensione della raccolta differenziata anche a San Pietro Lametino: dopo soli 3 giorni è di nuovo invasa dai rifiuti con degrado e maggiori costi a carico dei cittadini.

Da un lato l’Amministrazione e la Lamezia Multiservizi ogni giorno compiono passi in avanti a tutela dell’ambiente e del decoro urbano, dall’altro lato vigliacchi ed incivili tentano di vanificare ogni sforzo.

Ma per la gentaglia, che andrebbe isolata dalla società civile ed i cui gesti ogni giorno andrebbero maggiormente denunciati, anche se a livello impersonale, per far rimordere la coscienza della loro inciviltà, i tempi stanno per cambiare: a brevissimo telecamere per il contrasto all’abbandono dei rifiuti e presto, con nuove assunzioni, squadre di polizia locale destinate a contrastare il fenomeno.

Gli incivili hanno oramai le ore contate: tolleranza zero verso chi inquina l’ambiente e degrada i territori.

Isoliamo i vigliacchi!