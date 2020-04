Mascaro: la Sorical faccia il suo dovere e non trovi scuse puerili

Il sindaco di Lamezia Terme, avv. Paolo Mascaro, sulla sua pagina Facebook risponde alla Sorical

Leggo un comunicato della Sorical dal contenuto totalmente inaccettabile.

Neanche una parola di scuse verso una Comunità che in 15 giorni, in piena emergenza, ha dovuto subire ben 5 lunghe interruzioni del servizio; neanche una parola di scuse per avere da decenni sul territorio condotte a dir poco indecenti e colabrodo.

Puerili giustificazioni in ordine a mancati incassi da parte della Lamezia Multiservizi: perché in tanti anni Sorical non ha agito per evitare che le posizioni debitorie divenissero così alte? Cosa ha fatto per rendere il servizio minimamente accettabile ed indurre anche il cittadino a pagare e non a subire invece sempre disfunzioni? Quanti investimenti ha effettuato nel territorio di Lamezia Terme a fronte di milioni e milioni di euro versati nel corso degli anni?

Mi sarei atteso delle scuse da chi crea disservizi, soprattutto in un momento storico quale quello attuale; mi sarei atteso un piano di investimenti serio e dettagliato.

Nulla di tutto questo.

Lamezia porterà, quindi, avanti in ogni sede la battaglia per avere quanto alla stessa dovuto anche in termini di efficienza per s

ervizi profumatamente pagati.

E la Regione Calabria dovrà farsi garante di un comportamento costruttivo e propositivo da parte della società partecipata Sorical.