Massimo Bray il 3 gennaio a Lamezia per la presentazione del suo libro

Venerdì 3 gennaio alle 18.30 al Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme, Massimo Bray presenterà al pubblico calabrese il libro “Alla voce cultura. Diario sospeso della mia esperienza di Ministro”

Bray, storico, ex deputato, Direttore generale dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani e già Presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura promotrice del Salone del libro di Torino, racconta in forma di “diario sospeso” la sua esperienza da Ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, del governo presieduto da Enrico Letta.

Pubblicato da Manni Editore, racconta con convinzione che attraverso la cultura si possa creare comunità e che esiste un filo rosso che lega le miriade di associazioni attive nella promozione culturale.

Passando dalle missioni in Iran, Cile, Giordania e Palestina, e dai tanti viaggi in Italia (Pompei e Sibari, senza dimenticare le esperienze della Reggia di Caserta e di Carditello, dei Bronzi di Riace, di Taranto, della Notte della Taranta, di Trame a Lamezia Terme) che hanno caratterizzato i dieci mesi del suo ministero, l’intellettuale salentino scrive un manifesto politico più che un diario intimo.

Un vademecum “per leggere i cambiamenti, le motivazioni della crisi, le indicazioni per il futuro. Strumento per la crescita della partecipazione e della democrazia, per sentirsi parte di una comunità solidale”.

La cultura si fa fulcro della vita sociale e politica, in un’epoca scossa da tanti cambiamenti. La conoscenza è motore per la memoria e chiave del futuro: formare cittadini consapevoli significa educarli alla partecipazione, all’appartenenza alla comunità, alla democrazia, alla legalità, per promuovere e valorizzare la cooperazione internazionale come strumento di dialogo e di pace.

L’evento è organizzato da Fondazione Trame e Ala Onlus.