Mater Domini: associazione Angela Serra dona kit per sonda a U.O. Radiologia

Giovedì 2 Dicembre avrà luogo al Policlinico Universitario Mater Domini di Germaneto (CZ), la consegna da parte dell’associazione Angela Serra sezione ARDOS di Catanzaro di un dispositivo (sonda Samsung Medison) all’ unità operativa di Radiologia, diretta dal prof. Domenico Lagana’, che verrà utilizzato dal servizio di senologia diagnostica interventistica

Il dispositivo applicato alla sonda ecografica, funge da “centratore” e fornisce una guida per permettere prelievi bioptci di precisione, consentendo una maggiore accuratezza anche nei prelievi su lesioni di piccole dimensioni (4/5 mm).

Con questa donazione l’Associazione vuole dare un contributo a tutte le donne di Calabria che afferiscono alla Breast Unit del Policlinico, diretta dal prof. Pierosandro Tagliaferri, affinché ci sia una freccia in più nella faretra di questo servizio per contrastare il tumore della mammella, un piccolo passo in avanti per potersi “curare con il mare intorno“.