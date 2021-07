Materasso (Fdl): “No candidature impresentabili, importante proposta dei nostri parlamentari”

La proposta avanzata dai parlamentari di Fratelli d’Italia in Commissione antimafia, Wanda Ferro, Antonio Iannone e Luca Ciriani, in merito all’introduzione di alcune proposte emendative alla legislazione elettorale, sull’anticipazione dei controlli sui c.d. “impresentabili” nelle liste delle elezioni nazionali, europee, regionali e comunali, risulta essere segnale importante da recepire ed evidenziare, nonché in ogni caso frutto di grande lungimiranza politica

Comunicato Stampa

Così si esprime Cesare Materasso esponente di Fratelli d’Italia, che esprime tutto il suo apprezzamento per la proposta in questione. Quando la politica agisce per prevenire ciò che la magistratura punta a reprimere – afferma Materasso, deve ricevere un plauso solenne e la giusta gratificazione pubblica.

Una proposta, dunque, – prosegue Cesare Materasso- assolutamente da apprezzare, che tende a potenziare l’efficacia dei controlli della Commissione parlamentare antimafia sulle candidature, anticipando i controlli sui cosiddetti “impresentabili”, in modo da consentire ai partiti di intervenire prima della presentazione delle liste elettorali definitive.

I controlli e la eventuale epurazione, devono avvenire prima di ogni avvio di una competizione elettorale, in modo che poi il consenso prima e l’avvio della fase amministrativa dopo, non vengano bruscamente interrotti e si prevengano anche ogni tipo di reato nel settore.

Spero, pertanto, – prosegue Materasso- che tale proposta passi celermente e diventi norma al più presto, in modo che anche nella nostra Regione, le prossime competizioni elettorali si svolgano con la massima serenità e si possa assicurare, ancor di più, quel sano agire politico e amministrativo, di cui la nostra terra ha tanto bisogno.

Rivolgo infine, come cittadino calabrese prima e come esponente di Fratelli d’Italia dopo un ampio ringraziamento alla nostra deputata on.le Wanda Ferro, per l’iniziativa intrapresa, che conferma in ogni caso la linea importante della sua grande sana, attenta e lungimirante azione politica, che da anni svolge con grande attaccamento e grande spirito di sacrificio nella nostra terra di Calabria.

Avv. Cesare Materasso

esponente di Fratelli d’Italia