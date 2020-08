Matteo Torchia della Rari Nantes Lamezia vince il 5^ Miglio Cool Bay

Prima classificata per le donne Marina Luperi, anche lei della Rari Nantes

Si è disputato quest’oggi, sabato 8 agosto, il 5^ Miglio Cool Bay, una classica del nuoto in acque libere calabresi. A trionfare, ancora una volta, il lametino Matteo Torchia.

L’atleta della Rari Nantes si è imposto con il tempo di 14’29.77. Al secondo posto Luca Nuzzolo della ASD Aqua con il tempo di 14’32.97, mentre sul gradino più basso del podio Antonio Bavastrelli della CUS Unime col tempo 14’33.50. I tre sono arrivati ovviamente anche primi nella classifica degli agonisti.



Al quarto posto, e prima tra le donne, Marina Luperi, della Rari Nantes con il tempo di 14’36.80. Al quinto posto e seconda nella categoria assoluta femminile, un’altra atleta della Rari Nantes, Lucia Giampà, con il tempo di 15’04.52. Terza tra le donne Aurora Furci della Arvalia Lamezia con il tempo di 16’20.18.

In totale hanno partecipato 116 atleti provenienti da sei Regioni d’Italia: Calabria, Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia e Campania.

Soddisfatta, a fine giornata, Maria Pia Labate, presidente della Rari Nantes, società organizzatrice dell’evento, che ha dichiarato:”Siamo orgogliosi di questa risposta di partecipazione, che ha confermato la bontà dell’idea di voler organizzare la gara anche in questa stagione sportiva così complicata. Il sentimento che ci ha spinti a farlo è quello di aver voluto dare comunque stimoli agonistici a tutti voi, che come noi, siete innamorati di questo Sport. Grazie di cuore per aver dato vita al V Miglio Marino della Rari Nantes Lamezia Terme.

Al prossimo anno!”

