Mercurio (FdI): attrezzare l’ospedale di Lamezia per fronteggiare l’emergenza

Faccio appello alla presidente Santelli e al commissario Cotticelli affinchè l’ospedale di Lamezia Terme venga attrezzato al più presto per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto a causa del coronavirus, utilizzando l’ampia struttura, potenziandola anche attraverso la riapertura dei reparti di microbiologia e virologia, nonché di malattie infettive

Adesso possono essere sfruttate le risorse finanziarie necessarie per poter dotare sia i medici che gli operatori delle attrezzature ed i dispositivi di sicurezza necessari a gestire i pazienti Covid.

Negli anni trascorsi sono chiusi tagliati i reparti e ridimensionati i servizi a causa dei tagli alla sanità, mi chiedo quale occasione migliore di adesso per riaprirli in occasione della pandemia. Non sappiamo quando l’emergenza finirà, ma gli investimenti per rendere una struttura ospedaliera attrezzata non andranno di certo sprecati considerato l’alto bacino di utenza. I vantaggi si avranno anche in futuro.

L’appello di non far perdere questa opportunità all’ospedale cittadino è rivolto anche ai deputati lametini ed all’assessore regionale del territorio, affinché ciascuno, dall’alto del ruolo pubblico che ricopre, si prodighi in tal senso; Essi conoscono le necessità e le legittime ambizioni che il territorio ed il comprensorio rivendicano da anni ; i cittadini saranno grati per un loro contributo.

La sanità lametina deve pensare di rafforzarsi oggi per avere domani gli spazi necessari alla tutela della salute, diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, oggi più che mai..

