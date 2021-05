Quattro aprilanti, 40 dì duranti: se piove il 4 aprile, piove per 40 giorni. Questo il detto popolare e che anche quest’anno ha trovato riscontro nelle condizioni meteo di queste ultime settimane

Questo è il proverbio che si tramanda da generazioni e che anche quest’anno è stato confermato. E’ piovuto il 4 aprile (anche se in tarda serata) e per 40 giorni abbiamo avuto pioggia. Ora quindi, sempre secondo gli antichi, dovrebbe essere estate, grazie all’arrivo dell’anticiclone africano.

E’ questa la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti meteo per questa settimana che segnerà l’avvio di una svolta verso condizioni più stabili, almeno per qualche giorno. Attenzione però, non tutte le regioni godranno dello scudo protettivo offerto dall’alta pressione, e per questo motivo i temporali saranno sempre pronti a colpire.

Dopo le ultime settimane di primavera condizionate pesantemente da una vasta area di bassa pressione posizionata in pieno Oceano Atlantico che a più riprese ha inviato perturbazioni temporalesche fino alle nostre latitudini, ecco spuntare all’orizzonte una novità.

Dal continente africano scalda i motori un vasto campo di alta pressione che già da oggi, lunedì 17 maggio, si impadronirà di buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Per questo motivo ci aspettiamo condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate al Centro-Sud con temperature che potrebbero superare i 24/25°C durante le ore più calde. Insomma spazio al primo caldo di stagione dopo le tante piogge e le incertezze di questa pazza primavera.

E poi? Cosa dobbiamo aspettarci?

La parte finale del mese di maggio potrebbe regalarci altri colpi di scena, sulla falsariga di quanto abbiamo già vissuto nelle ultime settimane. Dando uno sguardo agli aggiornamenti sul medio e lungo periodo emerge infatti la possibilità di nuovi affondi perturbati e freschi dal Nord Europa in grado di provocare blitz temporaleschi su tante regioni. Di questo comunque avremo modo di riparlare nelle prossime settimane.

Red.