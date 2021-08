Meteo. Calabria: il caldo non darà tregua fino a Ferragosto

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Lucifero non dà tregua nella settimana più calda dell’estate

Il caldo non darà dunque tregua fino a Ferragosto risalendo lo stivale.

Nella settimana più calda dell’estate 2021, le temperature hanno raggiunto punte superiori ai 47°C in Sicilia (a Lentini, Siracusa) e ora l’anticiclone africano si appresta a colpire anche il Centro-Nord.

Anche oggi mercoledì 11 agosto sarà di fuoco per il Sud Italia dove si rischia di battere il record di temperatura più alta mai registrato (1999 a Catenanuova, provincia di Enna, +48.5). Proprio sulla Sicilia sudorientale si potrebbero toccare i +49-50°C. Clima rovente anche sul resto del Meridione con 39-42°C in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania (casertano). Dopo mercoledì l’anticiclone Lucifero sposterà il suo carico bollente anche al Centro-Nord. Almeno fino al weekend di Ferragosto le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40°C nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38°C a Roma, fino a 37°C in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.

Oggi mercoledì 11 agosto – Al nord: soleggiato. Al centro: qualche precipitazione sparsa. Al sud: sole e caldo intenso. Domani giovedì 12 agosto – Al nord: sole e caldo. Al centro: sole prevalente e caldo in aumento. Al sud: sole, clima meno rovente. Venerdì 13 agosto– Al nord: isolati temporali sui confini del Triveneto. Al centro: tanto sole e tanto caldo. Al sud: soleggiato e caldo. Weekend con sole prevalente e alcuni temporali sui confini del Triveneto.