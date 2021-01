Meteo. Calabria: gelo in arrivo per la prossima settimana

Nel corso del weekend un’intensa perturbazione atlantica, collegata a un vortice ciclonico proveniente dalla Spagna, investirà l’Italia con un’ondata di maltempo che colpirà principalmente il Centro-Sud e sfiorerà parte del Nord

Con il concomitante arrivo di aria gelida dai Balcani le temperature subiranno un crollo permettendo alla neve di cadere anche a quote pianeggianti, come in Toscana e in Emilia.

Successivamente, con l’inizio della prossima settimana, il clima si raffredderà per il soffiare di venti freddi.

Sin dalle prime ore di sabato piogge dalla Sardegna si muoveranno velocemente verso il Centro e il Sud, nel contempo al Settentrione entrerà la Bora al Nordest e il Grecale al Nordovest.

Domenica, il maltempo insisterà al Centro e sul Sud peninsulare con rovesci, temporali e nevicate in Toscana fino a 300 metri, su Marche, Abruzzo e Umbria sopra i 500 metri, a quote molto alte sul resto degli Appennini. Le precipitazioni potrebbero raggiungere anche la parte meridionale dell’Emilia dove assumerebbero carattere nevoso fino in pianura. Da segnalare un caldo anomalo che investirà Sicilia e Calabria con punte massime di 23-25°C.

Da lunedì soffieranno venti più freddi su tutta Italia, rimane attiva una circolazione depressionaria al Centro-Sud con neve fino in pianura.

Gran freddo anche martedì, sia di giorno e sia di notte.