Meteo Calabria. Da oggi 8 aprile sole ma ancora freddo

Da oggi bel tempo prevalente su tutta la regione

Dopo il blitz invernale durato fino a mercoledì 7 aprile, l’alta pressione da oggi tornerà a proteggere l’Italia con sole prevalente su tutte le regioni, ma con temperature che faranno fatica a riprendersi e addirittura con gelate notturne diffuse, come se fosse inverno.

L’alta pressione riporterà un’assoluta stabilità atmosferica nelle giornate di giovedì e venerdì con sole prevalente, ma comunque con temperature non calde; infatti di giorno, a parte l’Emilia Romagna, i valori termici non supereranno i 14-15°C al Centro-Nord (fino a 18°C invece in Emilia) e qualche grado in più al Sud.

Di notte continuerà a far molto freddo con gelate tardive molto pericolose per l’agricoltura.

A livello statistico il freddo di questi giorni non è una novità per il mese di aprile. Basti ricordare le gelate tardive e le nevicate fino in pianura avvenute nel 1991, 2003 (neve a Bari) e nel 2015.

Nel dettaglio:

Giovedì 8: bel tempo.

Venerdì 9: soleggiato.

Sabato 10: nubi sparse.

Domenica 11: con perturbazione atlantica.