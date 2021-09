Meteo. In arrivo piogge e temporali: diramata allerta arancione

Si avvisa la popolazione che la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo relativa al nostro territorio per condizioni avverse (colore ARANCIONE) per tutta la giornata di domani 11 settembre 2021

Pertanto a tutela dell’incolumità dei cittadini è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

Se sei in un luogo chiuso:

Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita.

Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori.

Evita l’ascensore: si può bloccare.

Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.

Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi. Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Se sei all’aperto:

Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata, o sali ai piani superiori di un edificio, evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.

Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.

Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato.

Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

In caso di forte vento evita di:

Sostare in vicinanza di alberi e nelle vicinanze di edifici;

Tieniti a debita distanza dalle zone di frangimento delle onde marine.