Meteo. Temperatura oltre i 20 gradi in attesa del blitz polare

Nei prossimi giorni in Italia godremo delle prove di primavera, ma si prevede un avvio di marzo da brividi a causa di un blitz polare in grado di riportare freddo e anche della neve fino a bassa quota

Il tempo sarà stabile con picchi di temperatura che supereranno anche i 20°C, anche se con un po’ di nebbia sulle pianure del nord e lungo le zone costiere

Continua ad avanzare in Italia un anticiclone che, nel giro di pochi giorni, ci porterà ad assistere alle prove generali della primavera.

A partire da mercoledì 24 febbraio prevarrà l’alta pressione e il tempo diverrà soleggiato soprattutto al Centro e al Sud, in particolare in Sardegna e Sicilia e sulle regioni centrali tirreniche. Invece al nord, sul versante adriatico e lungo le coste ioniche, prevarranno le nubi e le nebbie, rivelando pertanto valori termici disomogenei all’interno del paese.

A partire da giovedì 25 febbraio invece l’alta pressione raggiungerà il suo apice in tutte le regioni, a eccezione della Val Padana che sarà minacciata dalla nebbia. Le temperature aumenteranno ancora in tutta Italia superando anche i 22°C in Toscana , Sardegna, Sicilia.

Questo clima ci farà compagnia probabilmente fino al prossimo weekend, ma da Domenica 28 l’aria, in arrivo dai quadranti nord-orientali, si rinfrescherà bloccando questa primavera anticipata, nonostante l’inizio della primavera metereologica sia generalmente previsto per il 1° marzo.

Simona Barba Castagnaro

Simona Barba Castagnaro E’ nata a Lamezia Terme il 27 marzo del 1989, è laureata in Scienze della comunicazione ed è una scrittrice.

Nel 2015 ha pubblicato la sua prima silloge poetica dal titolo “Cespugli di rovi” con Eretica Edizioni.

Con la stessa casa editrice ha pubblicato nel 2017 la raccolta di poesie dal titolo “Annerita di condensa”.

Attualmente collabora con Lameziaterme.it. See author's posts