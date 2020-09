Meteo. Weekend in Calabria tra nubifragi e venti intensi

Secondo le previsioni meteo un vortice ciclonico di origine atlantica che attraverserà l’Italia da occidente a oriente lasciando la Penisola sotto nubifragi e temporali

Pilotata da una profonda depressione che si sta scavando dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo centrale un’intensa perturbazione sta transitando sull’Italia interessando per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre, soprattutto le regioni centro-settentrionali dando luogo a condizioni di tempo localmente molto perturbato, con piogge e temporali anche di forte intensità, oltre ad un calo delle temperature che si inizia ad avvertire sulle zone alpine.

L’intensa perturbazione atlantica, dopo aver interessato tutto il centro nord, nel corso di sabato farà sentire la sua influenza anche al sud con temporali intensi e potenti raffiche di vento.

Sabato un’area di bassa pressione abbraccia la nostra regione determinando una giornata di tempo maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata

Domenica la circolazione depressionaria, responsabile di piogge sparse, allenta la presa favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Da lunedì dovrebbe tornare il sereno su buona parte della regione.