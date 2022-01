Migranti. Furgiuele: emergenza in Calabria, Lamorgese assente

Il deputato della Lega: la regione non puo’ reggere da sola il peso dell’urgenza

Comunicato Stampa

CATANZARO. Altri 104 migranti sbarcati nella Locride. L’ennesimo arrivo che si aggiunge ad una situazione in Calabria gia emergenziale.

Lo afferma, in una dichiarazione il deputato della Lega Domenico Furgiuele.

“La Calabria aggiunge – e’ ad un passo dalla zona arancione e non puo’ reggere da sola il peso di questa urgenza. Le criticita’ delle politiche di contenimento degli arrivi sono sotto gli occhi di tutti e la regione, da sola, non puo farsene carico. Ci chiediamo cosa intenda fare Lamorgese, assente e con la retorica dell’accoglienza a portata di mano, mentre la drammatica conta dei morti e dispersi in mare sale di giorno in giorno”