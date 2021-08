Migranti. Furgiuele: emergenza Calabria, Lamorgese assente

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

ROMA. Da un confronto fra l’anno in corso e il 2019, quando il Ministero dell’Interno era guidato da Salvini, emerge un dato allarmante: + 673% di sbarchi

Comunicato Stampa

Oggi stesso un centinaio di migranti sono arrivati poco dopo l’alba al Porto Delle Grazie di Roccella Ionica.

Recuperati ad oltre 70 miglia di distanza dalla costa della Locride, i migranti si trovavano a bordo di tre imbarcazioni e sono stati trasbordati su una unita’ navale della Guardia costiera e condotti nel porto Roccellese.

Si e’ trattato del ventesimo sbarco solo nella Locride negli ultimi due mesi, che, insieme a quelli avvenuti nel Crotonese, rappresentano una vera e propria invasione della Calabria. Ma il ministro Lamorgese e’ completamente assente, come riporta anche la stampa, e continua ad ignorare questa emergenza.

Cosi’ in una nota Domenico Furgiuele, deputato calabrese della Lega.

“C’e’ bisogno – aggiunge – di un intervento urgente per fermare una situazione insostenibile per la regione e per il Paese; per questo ho scritto un’interrogazione affinche’ termini, una volta per tutte, la vergognosa latitanza del ministro”. (ANSA).