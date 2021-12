Miliziano regala la prima gioia a mister Campilongo contro la Sancataldese

Penultima giornata del girone di andata del campionato di serie D, Girone I, al D’Ippolito di Lamezia tra i locali e la Sancataldese

La squadra lametina viene da due sconfitte consecutive mentre i siciliani da una bella vittoria contro la Gebilson.

I gialloblu, che devono fare a meno di Camilleri e Rusescu squalificati, si presentano con un 4-3-3 con Bezzon falso nueve. In campo tra le fila ospiti l’ex Vitolo.

Il Lamezia inizia con determinazione, dopo 7 minuti è Bollino a mettere fuori di poco dopo una bella azione Bezzon-Maimone.

Ma la prima azione pericolosa è della Sancataldese che al 9′ si presenta con Cess da solo davanti a Lai che miracolosamente respinge.

I gialloblu spingono ma prima Provazza e poi Bollino sono imprecisi sotto porta.

Al 40′ nuovo pericolo per la porta difesa da Lai, errore in disimpegno di Salandria che favorisce Cess che si ripresenta da solo davanti al portiere che è nuovamente bravo a respingere.

Al rientro in campo dall’intervallo è ancora la squadra ospite a rendersi pericolosa, sempre con Cess che raccoglie un passaggio dalla destra su svarione di Maimone e mira di poco a lato alla sinistra di Lai.

La partita sembra non avere sussulti così mister Campilongo decide di cambiare: dentro Haberkon e Umbaca per Maimone e Bollino. La scelta si rivela azzeccata perchè al 22′, su una discesa dalla sinistra Umbaca serve al centro, raccoglie la palla Miliziano che liberissimo non può che battere Valenti.

La squadra sembra aver preso vivacità, le azioni sembrano più fluide ma l’attacco gialloblu è ancora impreciso sottoporta. Nel finale esordio del 2003 Lorenzo Talarico.

Nel prossimo turno di domenica 9 gennaio l’F.C. Lamezia Terme affronterà in trasferta il Rende.

F.C. LAMEZIA TERME – SANCATALDESE

F.C. LAMEZIA TERME: Lai, Miliziano, Miceli, Sirignano, Tipaldi, Salandria, Maimone, Da Dalt, Provazza, Bollino, Bezzon. A disp: Gentile, Bernardi, Haberkon, Herrera, Talarico, Maritato, Monteleone, Umbaca, Sandomenico. All. Campilongo

SANCATALDESE: Valenti, Mascali, Burcheri, Calabrese, Ferotti, Vitolo, Cess, Rotulo, Balistrieri, Brunetti, Liga. A disp: La Cagnina, Cannino, Manno, Cenci, Bucceri, Buonocore, Sinatra, Brunetto. Fuschi. All. Campanella