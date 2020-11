Minacce e aggressioni, allontanati madre e figlio stalker

Donna presa di mira dai due dal 2017 per ragioni sentimentali

OPPIDO MAMERTINA. Avrebbero perseguitato per anni una donna, con minacce e violenze, per ragioni sentimentali.

A madre e figlio, rispettivamente di 48 e 25 anni, i carabinieri di Oppido Mamertina hanno notificato una misura di divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Palmi, con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali.

I due, secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, dal 2017, a causa di dissidi privati legati a questioni sentimentali, avevano preso di mira la donna al punto di ingenerarle un perdurante e grave stato d’ansia e paura per la propria incolumità, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita.

La vittima, da allora, era stata fatta bersaglio da parte dei due “stalker” di continue ingiurie e intimidazioni sia in pubblico sia a mezzo telefono. In particolare i due le avevano “promesso” anche di danneggiarle l’autovettura e addirittura di sfregiarla con l’acido. Dalle minacce madre e figlio sono realmente passati ai fatti, arrivando ad aggredire fisicamente la donna con spinte, pugni e perfino un bastone, tanto da costringerla a ricorrere alle cure mediche. (ANSA).