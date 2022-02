Minore accoltellato nel centro di Reggio Calabria, é grave

Aggressione al culmine rissa. Contuso un finanziere intervenuto



REGGIO CALABRIA. Un ragazzo di 17 anni é stato colpito con alcune coltellate ed é rimasto gravemente ferito al culmine di una rissa scoppiata nel centro di Reggio Calabria, in piazza Camagna.

L’episodio risale alla tarda serata di sabato scorso, ma se n’é avuta notizia soltanto oggi.

Il minore, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato colpito dapprima alla testa con un casco da motociclista e poi accoltellato in varie parti del corpo. Il ragazzo é stato portato nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove é stato ricoverato con prognosi riservata.

Il diciassettenne, al momento, é sottoposto a terapia intensiva.

Secondo quanto si é appreso, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Un finanziere fuori servizio é rimasto contuso nel tentativo di impedire l’aggressione ai danni del ragazzo. (ANSA).