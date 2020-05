Mister Italia Online: il cosentino Gabriele Mastroianni Mister Italia Like

Vista il protrarsi della situazione di lockdown, continuano le selezioni online di Mister Italia, il più importante concorso di bellezza maschile italiano, collegato ai maggiori contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo, Mister International ed altri ancora

Oggi sono stati assegnati i titoli della terza selezione di Mister Italia Online, presidente della giuria tecnica che ha deciso l’assegnazione dei titoli Mister Italia Web, Denny Mendez – Miss Italia 1996 che ha preso il posto di Gianna Tani, storico personaggio del mondo delle produzioni tv di Mediaset e di Claudia Andreatti “signorina buonasera” di RaiUno presidenti di giuria delle precedenti selezioni.

I due titoli in palio con relativi secondi e terzi posti sono stati vinti da: Jorge Alejandro Galante di Motta di Livenza (Tv) al quale è andato il titolo di MISTER ITALIA WEB 1° classificato. Jorge, 31enne è alto 184, capelli castani scuri e occhi verdi, del segno del toro, lavora come istruttore di tennis e fa il modello. Si definisce un uomo amichevole, rispettoso e semplice. Emanuele Bressan di Reano (TO) è salito virtualmente al 2° posto del podio. Emanuele è alto 1.80, capelli castani e occhi verdi/marrone, del segno del leone, fa lo studente e l’attore. Lo sport preferito è il rugby e la boxe. Gli aggettivi con i quali si definisce sono ambizioso, solare e sportivo. In terza posizione vincendo il titolo di Mister Italia Web 3° classificato il 28enne Christian Menichini di Trieste alto 176, capelli biondi e occhi azzurri, lavora come impiegato in un azienda triestina. Lo sport prediletto è il calcio che anche lo sport praticato in alternanza al calisthenics. I pregi che dice di avere sono: buono, motivato e ambizioso.

Per i titoli Mister Italia Like, assegnati sulla base dei like ricevuti sui social media del concorso, primo classificato con 2606 like è Gabriele Mastroianni di Cosenza, alto 180, capelli neri e occhi castani, 23 anni, del segno della bilancia, lavora come fotomodello, ama e pratica il calcio. Gli artisti che predilige per quanto riguarda la musica e il cinema sono i Nirvana e Johnny Depp. A Marco di Trani, 26enne abitante a Matera, alto 175 che ha totalizzato 1008 like è andato il titolo Mister Italia Like 2° classificato. Capelli e occhi castani, del segno dello scorpione, impiegato in un’importante azienda di Matera, sportivo e amante del calcio questi alcune notizie su Marco. Il terzo classificato della sezione LIKE con 595 like è risultato Massimo Altieri, 26enne foggiano di origine ora residente a Padova dove lavora presso l’Azienda Ospedaliera cittadina. Massimo che ha totalizzato 595 like è alto 1.80, è del segno del cancro, capelli castani scuri e occhi verdi, pratica palestra.

La selezione, anche se online e non live, è valida a tutti gli effetti per l’edizione di Mister Italia 2020, i vincitori potranno accedere alle finali regionali (Covid19 permettendo) e alla Finalissima Nazionale in programma come lo scorso anno a Lignano Sabbiadoro (UD).

A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno.

Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www. misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444

