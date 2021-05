Modernamente vintage: gioventù senza pregiudizi e influencer senza età

Modernamente Vintage oggi si dedica al confronto generazionale, tra gioventù oltre gli schemi ed influencer senza età.

Giovani senza pregiudizi e granfluencer ottimisti: per cambiare dobbiamo scrivere un nuovo futuro. Giovani novantenni influencer che invadono i social di messaggi ricchi di speranza e si confrontano con le giovani generazioni, incrociandosi in un nuovo dialogo. Le giovani influencer ottantenni invitano a non aver paura del tempo che passa, perché tutto ciò che è vissuto ci spalanca sempre a nuovi orizzonti, liberi da doveri gravosi e con una consapevolezza sempre più forte.

Il mondo è cambiato, spesso in meglio, ma la percezione della donna non tanto: siamo ancora agli inizi di questo cambiamento sociale. Solo pochi anni fa sarebbe stato impensabile che, una donna di età compresa tra ottanta/ novanta anni, potesse inserirsi in un mondo social da protagonista e influencer.

Bisogna cambiare questo gioco di ruolo ed emergere con la propria unicità.

I giovani, di contro, ci travolgono con il loro impeto e passione, ricchi di questa nuova consapevolezza di rispetto inclusivo per l’ambiente e la società. Il loro messaggio è forte e chiaro: dare importanza al proprio pensiero, privi da condizionamenti sociali e non, e lottare contro discriminazioni di ogni genere.

Un confronto generazionale che confluisce in un pensiero comune: siamo tutti diversi e questa diversità è la nostra bellezza, che dobbiamo valorizzare e migliorare nel rispetto reciproco, nell’ascolto e nella comprensione.

Per poter amare devi prima imparare ad amare te stesso e, per questo, non c’è limite di età e generazione.

Simona Trunzo