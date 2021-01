Molinaro: Priorità la vaccinazione degli studenti di area medico-sanitaria

“Sprecare o rinviare questa possibilità, può significare non valorizzare un capitale umano e professionale di cui abbiamo tanto bisogno”

Comunicato stampa

Va senza alcun dubbio accolta la richiesta dell’Associazione Universitaria “Insieme per gli studenti” dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro che chiede di destinare dosi di vaccino anti Sars-Cov-2 agli studenti di area medico-sanitaria impegnati in attività di tirocinio formativo e abilitante.

Questo quanto sostiene il Consigliere Regionale Pietro Molinaro nel sottolineare che da parte degli studenti questo è un gesto di grande responsabilità sia nel consolidare i loro studi nelle corsie degli ospedali che nell’essere di ausilio al sistema sanitario calabrese.

Inserire gli questi studenti – continua – tra le priorità all’interno del Piano Vaccinale Regionale significa anche investire nel loro e nostro futuro poiché come loro stessi affermano in una nota :“con la vaccinazione si può tornare a frequentare in sicurezza i reparti degli Ospedali e riprendere a seguire le lezioni in aula, ristabilendo il contatto umano con i Docenti che tanto è mancato in questo periodo”.

Sprecare o rinviare questa possibilità e quindi non adottare la vaccinazione come misura di sicurezza – aggiunge Molinaro – può significare non valorizzare un capitale umano e professionale di cui abbiamo tanto bisogno. Nelle sedi opportune incalzerò su questa richiesta che può fare da apripista anche a livello nazionale. Una regione che vuole e deve correre – conclude l’esponente politico – non deve lasciare indietro questa accorata e precisa volontà degli studenti.