Montalto Uffugo. Protezione Civile presenta progetto "il Natale dei sorrisi"

La Protezione civile di Montalto Uffugo (CS) ha lanciato nei giorni scorsi il progetto solidale “il Natale dei sorrisi”

L’iniziativa prevede la realizzazione di un progetto di donazione per bambini meno fortunati e affidati agli istituti, nello specifico al Sant’Antonio e al Santa Rita del comune cosentino.

Il progetto nasce dalla volontà del neo gruppo comunale di Protezione civile voluto dall’amministrazione comunale e in particolare dal consigliere delegato Silvio Ranieri.

Un gruppo quello comunale che ha visto la sua istituzione in un momento difficile per l’intero pianeta, in particolare per la lotta al coronavirus ma allo stesso tempo per l’assistenza alla popolazione che è sempre più colpita da fenomeni meteorologici nuovi, improvvisi e sempre più violenti.

Assistenza per calamità, ma anche disagi sociali che sul territorio sono sempre più presenti. Un sostegno dunque a 360 gradi.

Tale Gruppo viene istituito per la prima volta nella città di Montalto e tramite la forza del Volontariato sarà presente e d’aiuto

La Protezione civile ringrazia in modo particolare il sindaco Pietro Caracciolo per la sua disponibilità e per la sua collaborazione, il direttore del banco alimentare Gianni Romeo, la cui presenza è stata di grande aiuto per la buona riuscita del progetto e l’accademia della danza di Simona Altomare per i costumi e la coreografia.

Questo è solo l’inizio di un lungo cammino che ha bisogno di tanta collaborazione, l’invito della Protezione civile è che altri enti possano sposare l’iniziativa per portare sorrisi anche al di fuori del comune.