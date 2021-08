Morti in torrente: ricordate a Civita vittime delle gole del Raganello

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Tre anni fa travolti da onda in piena 9 escursionisti e una guida

CIVITA. Sono state ricordate dalla comunità di Civita, con una cerimonia religiosa a tre anni dalla tragedia delle Gole del Raganello, le 10 vittime, nove escursionisti e una guida, travolte e uccise da un’improvvisa onda di piena del torrente.

Gli abitanti del centro arbereshe, l’amministrazione comunale e la Parrocchia “Santa Maria Assunta si sono riunite in preghiera davanti all’Altare della Misericordia Divina della chiesa di Santa Maria Assunta per una funzione celebrata dal parroco padre Remo e dai concelebranti don Maurizio Bloise, della diocesi di Cassano allo Jonio, e da padre Gabriel, parroco della parrocchia “Santa Maria Assunta” di Frascineto.

“Ci siamo riuniti – ha detto padre Remo – per esprimere, ancora una volta, vicinanza e solidarietà alle vittime e a tutte le loro famiglie, ma soprattutto per pregare, affinché la preghiera possa dare quel senso di sollievo alle anime afflitte, specialmente dei familiari, e poi per dare un po’ di sollievo alla comunità di Civita che comunque cerca faticosamente di riprendere il suo corso normale della vita”.

“Sono trascorsi già tre anni da quel terribile giorno, ma in tutto questo periodo di tempo – ha aggiunto il religioso – non c’è stato mai un momento in cui la comunità civitese non abbia almeno pensato o pregato per le dieci vittime della tragedia avvenuta nelle Gole del Raganello. Queste vittime, secondo me, fanno parte oramai di questa nostra famiglia più grande, che è la comunità di Civita”.

“Anche quest’anno, come amministrazione, – ha affermato il vice sindaco di Civita, Vincenzo Mastrota, assente il sindaco, Alessandro Tocci per seri problemi familiari – abbiamo voluto ricordare le persone che quel nefasto lunedì pomeriggio hanno perso la vita nelle gole del Raganello, dando un abbraccio, anche se virtuale, a tutti i loro familiari. Giorni difficili.

E’ stata una tragedia che ci ha colpito, che ci ha scosso tutti nel nostro intimo. Una tragedia che è difficile dimenticare. Ci duole, però, constatare – ha concluso Mastrota – che la tragedia del Raganello e tutto ciò che ne è conseguito sia stato dimenticato dalle Istituzioni preposte”. (ANSA).