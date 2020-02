Motta San Giovanni. Bombole esplodono in una casa, vigile del fuoco ferito

MOTTA SAN GIOVANNI. Un incendio è scoppiato nella notte per cause accidentali in un’abitazione situata lungo la statale 106, a Motta San Giovanni a Reggio Calabria.

Le fiamme si sono sprigionate da un locale deposito dove, tra l’altro erano state sistemate otto bombole di gas, e accumulato altro materiale, anche facilmente infiammabile. Due delle bombole sono esplose e una scheggia ha ferito lievemente uno dei vigili del fuoco intervenuti per sedare le fiamme. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile, che accortosi dell’incendio è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco, provenienti dal Comando provinciale di Reggio Calabria e dal distaccamento di Melito Porto Salvo. Le fiamme si sono propagate anche ad una seconda abitazione, posta di fronte a quella invasa dalle fiamme, ma divisa dalla linea ferroviaria ionica. L’ intervento dei vigili, anche in questo secondo focolaio ha permesso di circoscrivere immediatamente il principio d’incendio.