Il movimento Dorian organizza la seconda edizione de La Rêverie degli Ulivi

Rassegna nata lo scorso anno per celebrare la nascita del poeta Franco Costabile

Nella serata di giovedì scorso il movimento culturale Dorian – la cultura rende giovani ha organizzato una passeggiata guidata nel centro storico di Sambiase, con lo scopo di rendere il borgo sambiasino vero protagonista dell’intera serata.

Nei limiti imposti dalle normative anti-Covid, il gruppo di persone ha percorso i vicoli della vecchia Sambiase, ascoltando le storie dei suoi figli più illustri, ammirando la magnificenza delle sue chiese e dei suoi caratteristici vagli.

Prestissimo si tornerà nuovamente a passeggiare nei vicoli di Sambiase.

È prevista infatti per giovedì 27 agosto, ore 21.00, la seconda edizione de La Rêverie degli Ulivi, rassegna nata lo scorso anno per celebrare la nascita del poeta Franco Costabile.

“Dopo la fortunata prima edizione dello scorso anno – dichiara Giovanni Mazzei, fondatore di Dorian – la cultura rende giovani e organizzatore dell’evento – questa volta abbiamo deciso di incamminarci nelle strade che hanno ispirato i componimenti costabiliani, le vie dove risuonano i colori e gli odori delle liriche del poeta. Partiremo da piazza V Dicembre per avventurarci nelle vie del centro storico e nelle emozioni suscitate dal Costabile”.

Un evento, dunque, per ricordare e approfondire la figura del poeta sambiasino in occasione del 96° anniversario dalla nascita. Una lenta passeggiata nel centro storico, scandita da spunti costabiliani e letture spontanee.

La serata godrà anche della splendida musica dei maestri della scuola musicale Liuto.

Intento della manifestazione è quello di riportare l’attenzione su una delle più illustri voci liriche che la nostra terra di Calabria ha saputo generare, un’occasione per conoscere ed esplorare i componimenti e le tematiche contenute nelle sue raccolte poetiche e per tracciare e delineare i tratti della sua personalità.

Evento a posto limitati causa Covid-19. È preferibile prenotarsi prima per agevolare le operazioni di registrazione. La partenza è prevista all’ultimazione delle registrazioni. Prenotazione tramite messaggio privato alla pagina FB o al num. 3881822340.