Mozione di Mastroianni e Folino a sostegno del tessuto imprenditoriale lametino

I consiglieri di minoranza del comune di Lamezia Terme, Antonio Mastroianni e Matteo Folino, hanno inviato al presidente del consiglio Pino Zaffina una mozione a sostegno del tessuto imprenditoriale lametino

Di seguito la mozione:

Al Presidente del Consiglio Comunale

Peppino Zaffina

Al sindaco Paolo Mascaro

Oggetto: mozione ex art.18 del regolamento di funzionamento consiglio comunale.

“Sostegno al tessuto imprenditoriale lametino”

Premesso che:

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo attraversando stanno mettendo a dura prova la tenuta dell’intero comparto economico e imprenditoriale lametino. La chiusura forzata per quasi 60 giorni della maggioranza delle attività commerciali avrà forti ripercussioni economiche che si protrarranno per anni.

Le attività commerciali che svolgono la propria attività in immobili locati avranno difficoltà ad adempiere al pagamento dei corrispettivi dovuti al conduttore. Tale circostanza comporterà serie ripercussioni, oltre che sulle aziende stesse, anche sui proprietari degli immobili. Infatti non può certo ritenersi improbabile la chiusura di diverse attività commerciali nonché seri problemi per i conduttori che perderanno un’entrata economica spesso propedeutica al pagamento di mutui o al sostentamento personale.

Alla luce della c.d fase 2, così come prevista dal Governo nonché dall’ordinanza della Presidente Santelli, che dovrebbe essere attuata a Lamezia Terme a partire dal 10 Maggio, urgono misure di sostegno alle attività commerciali.

Considerato che:

Al fine di scongiurare la situazione di cui in premessa, disastrosa per entrambe le parti, molti privati stanno predisponendo gli atti necessari alla riduzione permanente o temporanea dei canoni di locazione. Circostanza che produrrà certamente un immediato

sostegno economico per il locatore ma anche una perdita per i conduttori non mitigata in alcun modo.

La necessità di porre in essere atti idonei ad incentivare accordi, di riduzione di canoni di locazione, tra le parti che non hanno raggiunto un compromesso.

L’utilizzo di spazi esterni per la somministrazione da parte di bar e ristoranti, oltre ad essere previsto dalle disposizioni degli enti sovraordinati, è sicuramente una valida direttiva volta a contenere il rischio epidemiologico e garantire una ripresa economica.

Il comune ha competenza nella concessione e gestioni dell’occupazione degli spazi ed aree pubbliche che in questo particolare momento storico si pongono come vitali per le attività commerciali.

Ritenuto che

Deve considerarsi doveroso per l’amministrazione comunale di Lamezia Terme, nei limiti delle sue competenze e possibilità, supportare il tessuto economico cittadino offrendo uno straordinario supporto oltre che amministrativo anche economico.

Tutto ciò premesso e specificato si impegna il Sindaco e la giunta

A sostenere le attività commerciali e i proprietari degli immobili, nella fisiologica contrazione del valore dei canoni, attraverso una riduzione dei valori IMU e Tari. Nello specifico si ritiene necessario ridurre nella proporzione del 25% le imposte IMU E TARI per tutti gli immobili per i quali viene registrato, all’Agenzia delle Entrate, accordo su riduzione del canone di locazione di una quota pari almeno al 20%.

A sostenere le attività commerciali, attraverso una deroga al regolamento COSAP del comune di Lamezia Terme, prevedendo una sospensione dei canoni stabiliti per l’occupazione del suolo ed aree pubbliche, sia per le concessioni in essere che per quante verranno richieste nell’anno 2020. Nonché ha concedere ampliamento o l’utilizzo delle aree prospicenti alle attività commerciali con la possibilità di collocarvi sedie e tavoli con procedure agevolate.

F.to i Consiglieri Comunali

Matteo Folino

Antonio Mastroianni