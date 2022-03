Multiservizi: bollette servizio idrico non possono essere pagate tramite i canali Poste Italiane

In una nota stampa la Lamezia Multiservizi rende noto che a causa di un disguido sulla stampa delle fatture è impossibile procedere al pagamento presso i canali Poste Italiane

Lamezia Multiservizi S.P.A. informa che è stata effettuata la fatturazione dei consumi idrici relativi al terzo quadrimestre 2021 e che per un errore di stampa da parte dell’affidatario del servizio di postalizzazione, non è possibile effettuare il pagamento presso gli uffici postali sia agli sportelli fisici che al portale di poste online. Resta inalterata la possibilità di effettuare i pagamenti attraverso gli altri canali, quali sportelli bancari, ricevitorie abilitate ai pagamenti telematici e, ovviamente, presso gli uffici del Servizio Idrico di via della Vittoria