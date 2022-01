Museo archeologico lametino: evento conclusivo Ceilings

Conclusione della terza edizione di Ceilings, il progetto dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, cofinanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC Calabria 2014-2020

Il Museo archeologico lametino presenta “Tutte le cose si compiono” dell’artista Claudia Giannuli. Il progetto è il frutto di una fervente sinergia che l’artista ha incrociato con le professionalità dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e i suoi allievi e si prospetta come l’evento conclusivo di una mostra giunta alla sua terza edizione e che rientra nel progetto Ceilings.

Promosso e organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, cofinanziato per il terzo anno consecutivo dalla Regione Calabria, con la direzione artistica di Simona Caramia, Ceilings vuole rafforzare l’alta formazione artistica a beneficio degli studenti, la promozione del territorio, potenziare la ricerca e la produzione degli Enti AFAM.

Obiettivo di Ceilings è quello di creare gradualmente un itinerario turistico dei musei della regione attraverso l’arte contemporanea e che possa essere fonte di attrazione per accrescere il turismo territoriale.

Grazie alla particolare attenzione posta dalla direttrice del museo, l’architetto Simona Bruni, l’artista ha scelto un tema molto caro al territorio: il diadema del Tesoro di Sant’Eufemia Vetere. L’artista ha, così, omaggiato il bel gioiello esposto ad oggi tra le teche del British Museum di Londra con una reinterpretazione del pezzo.

Per citare le parole della curatrice del progetto riportate nel catalogo della mostra, Simona Caramia, il diadema “..non vuole e non può essere un’emulazione del prezioso gioiello, ma un interessante spunto per riflettere sulla potenza simbolica degli ornamenti nel passato. Da gioiello punitivo, e per nulla ornamentale, l’opera di Giannuli manifesta il suo potere producendo l’occlusione della vista. Così foglie bianche in ceramica – o rosa come si vede nell’animazione 3D – occludono gli occhi, intesi quale mezzo di conoscenza del mondo, un mondo che proprio nel periodo di lockdown – che ha attraversato questa edizione di Ceilings – abbiamo visto scomparire per mesi, sotto il peso di chiusure, più o meno radicali”.

Inaugurazione e Talk con l’artista si terranno martedì 25 Gennaio 2022, con ingresso gratuito.

Seguono programma e locandina dell’evento:

ore 10:30

Simona Bruni , Direttore Museo archeologico Lametino e Museo archeologico di Mètauros

, Direttore Museo archeologico Lametino e Museo archeologico di Mètauros Virgilio Piccari , Direttore Accademia di Belle Arti di Catanzaro

, Direttore Accademia di Belle Arti di Catanzaro Simona Caramia , Curatrice e Docente Accademia di Belle Arti di Catanzaro

, Curatrice e Docente Accademia di Belle Arti di Catanzaro Claudia Giannuli, Artista e Docente Accademia di Belle Arti di Catanzaro

L’opera, che si compone di una video animazione in loop su monitor e di una scultura in ceramica e ottone in teca, rimarrà visitabile in maniera permanente al museo.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-covid vigenti sul territorio nazionale e regionale.

Per informazioni rivolgersi al numero mobile +39 3207984594, oppure all'indirizzo di posta elettronica drm-cal.lametino@beniculturali.it.

Ceilings è stato realizzato in partenariato con Direzione Regionale Musei Calabria, Fondazione Rocco Guglielmo, Comune di Cosenza, Comune e Provincia di Catanzaro, Galleria Nazionale di Cosenza, Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, BoCs Art Museum di Cosenza, Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, Villa Rendano – Museo Consentia itinera, MABOS – Museo del Bosco della Sila, Lanificio Leo, Nido di Seta, Museo della Seta, Museo archeologico lametino di Lamezia Terme, Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Carabinieri Forestali della Calabria, con il patrocinio di ICOM Italia, Alma Artis Accademia di Belle Arti di Pisa, Libreria Ubik di Catanzaro.

