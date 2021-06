Il Museo archeologico Lametino partecipa alla Notte Europea dei Musei

Torna la Notte Europea dei Musei: lo scorso anno si è tenuta totalmente in digitale, ma quest’anno, nel pieno rispetto delle norme anti-covid19, si terrà in presenza

In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 3 luglio, alle ore 18:30, il Museo archeologico Lametino presenta “Suggestioni materiali e immateriali: Terina e il tesoro di Sant’Eufemia”, un evento articolato in due momenti una conversazione/dibattito con esperti del settore sul tema ed a seguire una narrazione guidata.

L’appuntamento è, dunque, previsto per sabato 3 luglio: in questa occasione il Museo archeologico Lametino osserverà un’apertura straordinaria pomeridiana dalle ore 18.00 alle 22.00 con ingresso gratuito.

Ecco in dettaglio il programma:

A causa delle normative vigenti in materia di contenimento del contagio da covid19, per poter partecipare alla conversazione/dibattito, che si terrà nella sala conferenze del museo, saranno disponibili 30 posti a sedere per tanto è obbligatoria la prenotazione ai seguenti recapiti:

drm-cal.lametino@beniculturali.it

+39 3207984594

Di contro l’ingresso nelle sale e la visita guidata è consentita in ingressi contingentati per un massimo di 15 partecipanti per turno, con obbligo di mascherina.

