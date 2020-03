Il Museo del Risparmio su ruote arriva a Lamezia

Ai visitatori che prenderanno parte al progetto e si aggiudicheranno il titolo di “Campione del Riciclo”, dimostrando di conoscere le regole della raccolta differenziata, verrà fatto un dono speciale: un albero di cacao. L’arbusto andrà ad arricchire la già presente “Foresta SAVE”, una piantagione in Camerun che dimostra come consapevolezza e progettualità possano avere un’influenza positiva sull’ambiente, sul futuro e sul benessere di tutta la società. I 250 alberi di cacao non solo compenseranno le emissioni di 13.750 kg di CO2, ma costituiranno anche una fonte di reddito per gli agricoltori che potranno commerciare in circuiti locali i frutti e i prodotti derivati dalla loro trasformazione.

Chi pianta e riceve in custodia un albero potrà seguire la storia del contadino che se ne prende cura, saprà esattamente dove il suo albero è stato piantato, potrà personalizzarlo dandogli un nome e affidandogli un messaggio, quantificare la CO2 catturata e attraverso alcune foto potrà monitorarne la crescita, ma anche consultare in tempo reale il meteo locale, conoscere i proprietari degli alberi vicini, accedere al diario dell’albero per restare aggiornato su quanto avviene nella foresta. Una scelta in linea con i messaggi promossi dal progetto e che afferma ancora una volta l’impegno concreto dei partner promotori contro il cambiamento climatico. Per i bambini che saliranno a bordo del SAVE Discovery Truck sarà anche possibile assistere alla sit-com SENTI UN PO’: un format di quattro divertenti puntate incentrato sullo spreco di cibo e sulle strategie per evitarlo.

“Il viaggio di S.A.V.E riprende arrivando in Calabria dalla Sicilia, dove è rimasto da gennaio a febbraio – spiega Giovanna Paladino, Direttrice del Museo del Risparmio -. Il nostro non è un semplice progetto itinerante perché abbiamo l’ambizione di riuscire a sensibilizzare ragazzi e adulti sull’importanza di saper gestire in modo consapevole le risorse limitate che abbiamo a disposizione. La seconda edizione si presenta come più avventurosa della prima anche per ragioni logistiche- organizzative, ma noi confidiamo nel sostegno delle regioni e delle città dove faremo tappa. Sosteremo a Reggio Calabria, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Catanzaro e Cosenza. La decisione di risparmiare significa essere in grado di proiettarsi nel futuro con l’ottimismo di chi ha progetti da realizzare: il solo modo per costruire una società più eguale e sostenibile. Questo è il messaggio che vorremmo lasciare ai calabresi”.

“Il progetto itinerante del Museo del Risparmio riesce a spiegare in maniera innovativa e originale l’importanza della sostenibilità economica e ambientale alle famiglie e agli studenti – sottolinea Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo–. I nostri giovani si trovano oggi a dover fronteggiare situazioni e soluzioni finanziarie più complesse di quelle vissute alla stessa età dai loro genitori. Il nostro Gruppo garantisce supporto alle nuove generazioni con diverse iniziative: nell’ambito della formazione sono già stati erogati 171 milioni di euro per finanziare gli studi universitari di 15 mila ragazzi. Ed è un numero destinato ad aumentare grazie al prestito senza garanzie ‘Per Merito’, che richiede come unica condizione essere in regola con gli esami. Inoltre grazie all’accordo con l’Università della Calabria abbiamo dato vita a due Master in Business Administration: uno è dedicato agli studenti che vogliono entrare nel mondo del lavoro, l’altro agli imprenditori del territorio che desiderano acquisire nuove competenze”.