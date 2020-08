Musica: capolavori Stravinsky da Arlia e filarmonica Calabria

Esce un disco registrato prima del lockdown al Politeama di Catanzaro

CATANZARO. E’ uscito il nuovo disco del maestro d’orchestra Filippo Arlia per Sony Classica realizzato prima del lockdown e dedicato Igor Stravinsky: “The right of spring & the firebird”.

Si tratta di una registrazione unica: per la prima volta, infatti, un’orchestra italiana incide insieme, su vinile e cd, i due capolavori del grande compositore. Il disco, che reinterpreta la musica, la mente e il cuore del compositore russo, è stato registrato dal maestro e dall’Orchestra filarmonica della Calabria all’interno del teatro Politeama di Catanzaro.

E la novità discografica del progetto, nella fase di ripartenza dopo i duri mesi della pandemia, si propone come messaggio di vicinanza e di speranza al mondo della musica e della cultura, messo a dura prova da una crisi senza precedenti.

I due capolavori, “La Sagra della Primavera” e “L’Uccello di Fuoco”, eseguiti da un ensamble di musicisti calabresi, hanno la capacità di regalare un fugace momento di bellezza, un tentativo per dissolvere e far dimenticare il virus, nell’attesa che la pandemia ci abbandoni definitivamente. (ANSA).