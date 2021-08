La musica estiva del Coolbay Resort: sabato 14 arriva Fred De Palma

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Salirà sul palco del Coolbay Resort di Gizzeria Lido sabato 14 agosto il re italiano del Reggaeton Fred De Palma, all’anagrafe Federico Palana

Il live inizierà a partire dalle 22.30.

Trentaduenne, torinese, con oltre 700mila follower sul proprio profilo Instagram, Fred De Palma non ha bisogno di presentazioni: i tormentoni estivi di maggiore successo portano la sua firma.

Attualmente il suo ultimo disco “Unico” è tra i più ascoltati secondo le classifiche italiane. Si compone di quattordici brani, tra cui otto tracce collaborative con Anitta, star brasiliana tra le più influenti al mondo sui social, Samurai Jay, Guè Pequeno, Boro Boro, BoomDaBash, Rosa Chemical e Juanfran.

Si tratta del primo album reggaeton scritto unicamente in italiano.

Dopo l’esperienza con il brano “Adiós” del 2017 infatti, l’artista ha deciso di intraprendere un viaggio tra Miami e la Colombia, per scoprire le origini di questo genere musicale partendo dai luoghi in cui è nato e da cui si è diffuso, supportato dalla direzione artistica del duo italiano Takagi & Ketra.

“Vorrei che questo disco possa gettare le basi del reggaeton in Italia” ha dichiarato in occasione della sua pubblicazione, il 2 luglio scorso.

E il pubblico sembra apprezzare.

Ecco la tracklist di “Unico”:

La Mondo Pa’ la cultura Freestyle Un altro ballo (ft. Anitta) Superstar (ft. Samurai Jay) Uana (ft. Guè Pequeno) Ti raggiungerò Margiela (ft. Boro Boro) Te lo immagini (ft. BoomDaBash) Discoteka (ft. Rosa Chemical) Niente di te Senza Dio 5:20 Cretina (ft. Juanfran) Paloma (ft. Anitta)

Tra queste, molti dei brani protagonisti del sabato sera targato Coolbay Resort, insieme al vasto repertorio rap.

Un’altra notte di musica in riva al mare, nel rispetto delle nuove norme in vigore per il contenimento del Covid-19.

I biglietti sono ancora disponibili.

E’ obbligatoria la prenotazione.

Per info: 371.3802743. M.F.G.