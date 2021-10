MusicAMACalabria, stasera l’omaggio di Nello Salza ad Ennio Morricone

Il trombettista si esibirà al Teatro “Franco Costabile” di Lamezia Terme

La “tromba da Premio Oscar” o la “tromba del cinema italiano”.

Così è stato definito dalla critica Nello Salza, pluripremiato trombettista, che per 35 anni ha collaborato al fianco del M° Ennio Morricone.

Con il suo omaggio al grande Maestro romano, al Teatro “Franco Costabile” di Lamezia Terme, il musicista sarà ospite della 43.ma edizione del Festival MusicAma Calabria, ideato e diretto da Francescantonio Pollice.

Sarà un viaggio tra le melodie composte da Morricone, accompagnato dalle note che hanno fatto la storia del cinema italiano e mondiale. Un percorso nella musica di un compositore, che ha reso memorabili le immagini da lui commentate con melodie intramontabili.

«Ho avuto modo più volte di incontrare Nello Salza personalmente e di ospitarlo nelle mie rassegne. Oltre ad essere un grande musicista mostra la sua grande semplicità e umiltà. Cosa non sempre riscontrabile nel mondo dello spettacolo. Il suo omaggio ad Ennio Morricone è emotivamente sentita per i suoi trascorsi professionali ed umani. Le sue esecuzioni dei suoi brani hanno caratterizzato le grandi composizioni che tutti noi conosciamo». Le parole di Francescantonio Pollice mettono in evidenza la grandezza di un musicista, che più di ogni altro è in grado di raccontare la storia di Ennio Morricone.

Oltre ad Ennio Morricone, le collaborazioni eccellenti di Nello Salza come Prima Tromba solista comprendono anche Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Luis Bacalov e Roberto Pregadio per citarne solo alcuni, che si aggiungono a quelle fatte con prestigiosi tenori e soprani come Luciano Pavarotti, Katia Ricciarelli e Andrea Bocelli.

Nella sua esibizione lametina Salza proporrà le colonne sonore, che tutti hanno ascoltato almeno una volta nella vita, a partire dalle musiche che hanno reso unici i classici spaghetti western di Sergio Leone, Per un pugno di dollari e Il Bello, il Brutto e il Cattivo tra gli altri. E, ancora, C’era una volta in America, La Leggenda del Pianista sull’Oceano e il commovente Nuovo Cinema Paradiso.

AMA Calabria si atterrà alle misure legate al contenimento del Coronavirus, accogliendo un pubblico ridotto rispetto alla consueta capienza, come da normative ministeriali. L’ingresso sarà consentito se muniti di Green Pass e sarà fino a esaurimento posti.

Per ogni informazione s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, dove è possibile acquistare on line i biglietti, e la segreteria al numero telefonico 0968. 24850 o alla mail info@amaeventi.org.