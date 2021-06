Nasce l’associazione Promozione Italia ETS, ente titolare di Servizio Civile Universale

E’ nata, in Calabria, l’associazione Promozione Italia ETS, ente titolare di Servizio Civile Universale chiamata a formare i giovani, risorsa indispensabile per il progresso culturale, sociale ed economico del nostro Paese

Un risultato straordinario per una terra come la Calabria, intrisa di Storia e Tradizioni millenarie, la cui identità culturale, rafforzatasi negli anni, fa da collante tra le regioni italiane, da Sud a Nord.

A ufficializzare il riconoscimento dell’Associazione è il decreto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

L’Holding di servizi lavorerà su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza non solo nel settore privato ma anche per gli enti pubblici e di terzo settore, pianificando attività di utilità sociale e di promozione culturale.

A occuparsi, da sempre, anche di promozione sono le Pro Loco, associazioni di volontariato, con le quali Promozione Italia ETS, sin da subito ha siglato, un protocollo d’intesa grazie a un accordo con l’Ente Pro Loco Italiane Calabria, nato a supporto delle Pro Loco operanti nel territorio regionale e che già conta oltre 100 associazioni associate.

L’Accordo quadro riguarda, per l’appunto, l’erogazione delle attività di Servizio Civile Universale in esclusiva alle Pro Loco associate al neonato ente.

Ma non finisce qui, la Holding muove già i suoi primi passi anche nel territorio partenopeo: siglato accordo di rete con Solidarietà Cervinese, ente di SCU operante nella provincia di Caserta e nel territorio della regione Campania.

La sinergia tra i due Enti è volta a produrre programmi di intervento in co-progettazione di scambio culturale tra le due Regioni.

“Siamo pronti a supportare le associazioni del Terzo Settore. Nasce in Calabria ma è operativa in tutta Italia perchè crediamo nell’importanza del fare rete. Una squadra dinamica e giovane supporterà tutta l’azione amministrativa e sarà pronta, in qualsiasi momento, a sviluppare idee e stimolare processi e progetti di crescita. Il Servizio Civile Universale punta ad inserire i giovani nel mondo produttivo delle nostre comunità“, è quanto dichiara il presidente di Promozione Italia, dr Pasquale Ciurleo.

Seguirà nei prossimi giorni conferenza stampa di presentazione.