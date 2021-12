Da due anni il mondo vive una pandemia che ha messo in crisi vari settori economici, tra i quali il turismo

Comunicato Stampa

Ma sono proprio i momenti di difficoltà che bisogna saper trasformare in opportunità: così, dopo una serie d’incontri, confronti e proposte nasce T.O.C. (Turismo Obiettivo Calabria) il primo coordinamento di servizi turistici su scala regionale.

T.O.C. è un ATI che si occuperà di incoming turistico di Calabria e del Sud Italia, una rete d’impresa composta da un team di professionisti, tutti operanti da tanti anni nel settore.

L’obiettivo che si prefigge è quello di mettere in rete vari professionisti del turismo, così da poter proporre un’offerta unica integrata, che sia di alta qualità e che possa proporsi al mercato come un unico brand: “Calabria”.

Si pone dunque, di sviluppare proposte di qualità nonché di promuovere, valorizzare e commercializzare il prodotto turistico Calabrese attraverso la creazione di tours, esperienze e servizi che tengano conto delle caratteristiche identitarie del nostro territorio, in modo da valorizzarne gli aspetti storico/culturali, naturalistici ed enogastronomici, tenendo anche conto del grande patrimonio materiale ed immateriale che la nostra regione vanta, come ad esempio la presenza delle minoranze etnico linguistiche o la biodiversità.

Le proposte seguiranno dei valori etici ai quali il mercato turistico oggi è tenuto ad attenersi, che sono quelli della sostenibilità e dell’ accessibilità, valori dai quali non si può prescindere.

Ed è proprio guardando ai valori e seguendo quello che sta diventando un esigenza oggi più che mai, T.O.C. rivolgerà anche le sue proposte al “turismo di ritorno” dedicato ai tantissimi Calabresi che vogliono venire a scoprire i luoghi, le tradizioni e i sapori che erano dei propri cari. Si prefigge di poter offrire esperienze uniche, capaci di soddisfare le esigenze di questo particolare target, vista l’esperienza maturata da alcuni degli operatori presenti nel progetto e dalle tante collaborazioni ed accordi che sono state già poste in essere con organizzazioni, associazioni e tour operator esteri.

Il capofila di questa lodevole iniziativa è il presidente di E.S.S.E. Turismo Calabria, Michele Di Stefano, con lui i soci fondatori: Giuseppe Canzonieri della Fulltravel, Davide Cavallaro della Sybaristour, Giulio Pignataro promoter turistico e Sergio Stumpo esperto in pianificazione strategica Ceo – Target Euro SRL.

Si aggiunge un tavolo tecnico d’eccezione formato da: Antonio Michele Cavallaro – Destination Manager, Tiziana Nicotera – ricercatrice del progetto MAECI sul “Turismo delle Radici” presso l’UNICAL, Loredana Saturno – resp/le progetto Calabria Avventura promozione del territorio, Alessandra Porto – Incoming Specialist ed Accompagnatore turistico, William Gatto – project manager turismo culturale e sostenibile, Bruno Sicilia – guida AIGAE e presidente Ass. Naz. Italiana Rocciatori ed altri professionisti come le guide Alessandra Sganga e Paola Morano, Roberto De Marco – geologo e rocciatore, Teresa Pandolfi – biologa-ricercatrice, così da apportare un approccio scientifico al turismo del benessere, Francesca Veltri – Ingegnere gestione Dirigent Informatico certificazioni Blockchain e Luisa Piccione – laureanda in Giurisprudenza.

T.O.C. e la Calabria, fra turismo innovazione e tecnologia a tutela dei turisti e del territorio.

Dunque, TOC vuole porsi come punto di riferimento per l’incoming turistico per tutti i viaggiatori e gli operatori del settore, garantendo qualità, professionalità e prodotti su misura.

T.O.C. rimane aperto al confronto e la collaborazione di quanti vorranno aggiungere il proprio contributo a questa giovane ma già grande realtà.