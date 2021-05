Nascondeva tartarughe testuggini in ripostiglio, denunciato

Scoperto dai carabinieri proprietario di un negozio di animali



CATANZARO. Nascondeva in un ripostiglio tre esemplari maschi di tartarughe testuggini, della specie denominata “Testudo Hermanni”.

Per questo motivo il titolare di un negozio di animali è stato denunciato dai Carabinieri di Gioia Tauro, con il supporto dei carabinieri forestali di Reggio Calabria.

Nel corso di controlli per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, i militari hanno scoperto le tartarughe denunciando l’uomo per detenzione a scopo di vendita o per fini commerciali senza la prevista documentazione e falso.

Nel ripostiglio è stata trovata anche documentazione che sarà sottoposta a un più dettagliato controllo fal inquirenti.

I tre rettili sono stati sequestrati e affidati al Centro di recupero di animali selvatici di Messina. (ANSA).