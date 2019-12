Natale al Chiostro: entusiasmo e applausi per “Il Principe Felice” di teatrop

Il Chiostro di San Domenico ospita una rassegna di teatro per ragazzi curata dalla compagnia teatrop durante il periodo natalizio “Natale al Chiostro”

Il primo spettacolo ad andare in scena è stato “Il Principe Felice”, interpretato dalla formidabile coppia di artisti della compagnia: Piero Bonaccurso e Greta Belometti.

Un duo che bambini e famiglie hanno imparato a conoscere in tante altre occasioni e che ogni volta riescono a suscitare stupore e autentico interesse nei piccoli spettatori.

I bambini, infatti, anche questa volta hanno ascoltato con occhi sognanti la storia del Principe Felice – ispirata al grande classico di Oscar Wilde – e a bocca aperta hanno osservato e ammirato le ingegnose creazioni di carta, che da un momento all’altro “Maestro Carta” riusciva a “tirare fuori”: i suoi complici soltanto tanta abilità e un po’ di magica atmosfera!

La scenografia, nel corso della rappresentazione, è diventata ben presto una variopinta vetrina di origami e sculture di carta tutte realizzate dal vivo. Uno spettacolo che ci insegna quanto ancora sia facile destare meraviglia negli occhi dei bambini quanto in quelli degli adulti. Quando si incontra il teatro, infatti, non servono schermi o applicazioni per provare curiosità e sentirsi coinvolti, ma possono bastare cose semplici come dei fogli di carta, da abbinare, perché no, a una sconfinata fantasia e al vivace desiderio di inventare e riprodurre la realtà.

Il prossimo appuntamento con gli spettacoli dedicati alle famiglie è al Chiostro sabato 21 dicembre alle 18:30 con Il Cartastorie di Natale, ispirato all’opera di Hans Christian Andersen, è uno spettacolo-laboratorio incentrato su una ancor più sorprendente narrazione fatta di origami e elaborate creazioni con la carta, andrà in scena infatti: “una storia incartata e scartata per un Natale Magico”.