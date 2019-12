Natale&Solidarietà. Angelo Famao in visita all’ospedale di Lamezia

Momenti di solidarietà all’ospedale Giovanni Paolo di Lamezia Terme

Il cantante neomelodico Angelo Famao ha voluto fare gli auguri di buon Natale e pronta guarigione ai piccoli pazienti del reparto di pediatria del nosocomio lametino.

Angelo Famao si trova in Calabria perché in occasione delle festività è venuto a trovare una ragazza catanzarese Marika, diventata ormai sua amica.

Angelo Famao è la dimostrazione che la musicoterapia alle volte è migliore di ogni medicina.

Marika, figlia di una lametina sposata a Catanzaro e affetta da una grave malattia, era arrivata al punto che non voleva più ne mangiare e bere.

Per una serie di coincidenze davvero fortuite la famiglia è riuscita a mettersi in contatto con il cantante che ha mandato un video messaggio a Marika che da quel momento ha ripreso a mangiare.

Angelo non è nuovo a questi gesti di solidarietà e la sua presenza quest’oggi in ospedale, come la visita di ieri al Pugliese e al carcere minorile di Siano, ne sono la conferma.

Il cantante oggi è stato ricevuto nel reparto dal primario Dott.ssa Caloiero e dalla dottoressa Graziano.