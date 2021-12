‘Ndrangheta: carabinieri arrestano latitante nel Cosentino

Ricercato nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Reggio Calabria



AMANTEA. È stato arrestato dai carabinieri ad Amantea, centro del Tirreno cosentino, Alessandro Marigliano, di 40 enne, latitante dallo scorso mese di settembre perché sfuggito all’arresto nell’ambito dell’inchiesta “Crypto”, condotta dalla Dda di Reggio Calabria.

L’inchiesta ha riguardato un’organizzazione di trafficanti di cocaina di cui avrebbero fatto parte anche esponenti delle cosche Mole’-Piromalli e Pesce-Bellocco della ‘ndrangheta.

Marigliano é stato individuato in un’abitazione in cui conviveva con una donna, che é stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di favoreggiamento personale. (ANSA).