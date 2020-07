‘Ndrangheta. Nesci (M5S): lo Stato non abbassa la guardia

Grazie all’operazione della Dda di Catanzaro, sono stati arrestati 75 affiliati della ‘ndrangheta tra l’Italia e la Svizzera

Lo dice la deputata calabrese del MoVimento 5 Stelle e componente della Commissione Antimafia, Dalila Nesci.

“L’operazione, condotta insieme alla Guardia di Finanza, ha fatto emergere un traffico di droga che coinvolge 158 persone, ora indagate, e che superava i confini nazionali. È di 169 milioni di euro invece il valore dei beni sequestrati. Questo duro colpo alla ‘ndrangheta dimostra che lo Stato non abbassa la guardia e che non si ferma la lotta alle mafie per una società più sicura e per un’Italia libera dalla ‘ndrangheta, a partire dalla Calabria”, conclude.

Dep. Dalila Nesci