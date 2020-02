‘Ndrangheta. Operazione “Eyphemos”, in manette consigliere regionale

Con l’accusa di scambio elettorale politico mafioso è stato arrestato e posto ai domiciliari il Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, neo consigliere regionale, Domenico Creazzo, esponente di Fratelli d’Italia arrestato oggi nel corso dell’operazione “Eyphemos” contro il clan Alvaro

Il blitz ha colpito al vertice la cosca: non solo affiliati e capi ma anche boss storici sono caduti nelle maglie degli investigatori che stamani hanno fatto scattare le manette ai polsi di oltre una sessantina di persone: per l’esattezza 53 che sono finite in carcere e altre 12 agli arresti domiciliari.

L’operazione, eseguita dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria e dagli uomini del commissariato di Palmi, è stata portata a termine non solo nel capoluogo dello Stretto ma anche a Milano, Bergamo, Novara, Lodi, Pavia, Ancona, Pesaro Urbino e Perugia.

Numerose, inoltre, le perquisizioni nei confronti di capi e gregari della locale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che opera in seno al “mandamento tirrenico”, alle dipendenze del più affermato e risalente locale di Sinopoli a sua volta facente capo agli Alvaro e che ha anche una sua propaggine in Lombardia, in particolare nel Pavese, e finanche in Australia, dove è presente un locale dipendente direttamente dalla “casa-madre” calabrese degli stessi Alvaro.