‘Ndrangheta: Pittelli, lettera a Carfagna non per interferire

E’ la prima volta che parla al processo. La difesa: ha il Parkinson incipiente



LAMEZIA TERME. L’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, è intervenuto per la prima volta nel processo Rinascita Scott, in cui è imputato per dire che quando i suoi difensori lo autorizzeranno offrirà tutti gli elementi che dimostrano la “mia estraneità alle accuse di concorso esterno”.

Pittelli è intervenuto in video collegamento dal carcere di Melfi nel quale è ristretto dopo l’inasprimento della misura cautelare degli arresti domiciliari decisa dal Tribunale di Vibo Valentia a causa della scoperta della lettera inviata dallo stesso Pittelli in regime di domiciliari, al ministro per il Sud Mara Carfagna.