Nello Nellaus e la guida per conquistare le ragazze

Dopo la prima web serie TV tutta lametina Neets, Nello Nellaus, videomaker e Youtuber lametino, si cimenta in una nuova avventura

Non è finzione cinematografica come Neets, ma rappresenta una sorta di guida su come conquistare le ragazze, in cui lo youtuber parla in prima persona in base alle sue esperienze personali e ricerche.

La prima puntata, disponibile già dallo scorso giovedì sul canale YouTube Nello Nellaus, affronta il tema della sicurezza in se stessi e dell’autostima.

Quindi si parla anche di passioni, crescita personale, igiene, alimentazione, esercizio fisico, ricchezza.

Viene sottolineato che nelle donne non bisogna guardare solo l’aspetto fisico.

In totale saranno 8 puntate, in uscita ogni martedì e venerdì alle 14 sul canale YouTube Nello Nellaus