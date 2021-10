Neonato trasferito a Roma: la replica di TDM-Cittadinanzattiva all’ASP di Catanzaro

Nella giornata di ieri l’Asp di Catanzaro, in una nota, rispondeva a TDM-Cittadinanzattiva sulle procedure legate al trasferimento d’urgenza di un neonato al Reparto di terapia intensiva neonatale del “Bambino Gesù”

Di seguito la replica giunta quest’oggi in redazione da parte di TDM e Cittadinanzattiva:

Come Cittadinanzattiva e Tribunale per i diritti del Malato, in merito alle precisazioni del responsabile del reparto di Ginecologia e Ostetricia su quanto da noi pubblicato in un nostro comunicato sulla vicenda del neonato, in questo momento ricoverato nella terapia intensiva neonatale del “Bambino Gesù”, riteniamo, richiamando il diritto di replica, di ringraziare, intanto, il Dottor Iannelli per la Sua attenzione ai temi da noi posti e all’apprezzabile tempestività. Riteniamo, però, necessario replicare in merito all’accusa a Cittadinanzattiva-TDM di “ingiustificate illazioni sull’operato dei sanitari dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme”, nonché al richiamo al rispetto delle competenze nelle valutazioni mediche di esclusiva pertinenza del personale qualificato”. Nulla da obiettare sulla qualità professionale di chi opera in un reparto estremamente delicato come quello che dirige il dottor Iannelli; molto da precisare, invece, sul ruolo del Tribunale per i Diritti del Malato nella circostanza totalmente sottovalutato. Ruolo che si richiama alle ragioni dell’esistenza del TDM, nato, per iniziativa di Cittadinanzattiva nel 1980 , per tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del servizio sanitario nazionale.

Nello specifico della dolorosa vicenda, oggetto del nostro doveroso interessamento, precisiamo che, avendo ricevuto dalla famiglia del neonato una segnalazione circostanziata che, come di prassi, abbiamo inoltrato al Direttore Sanitario, ci è sembrato assolutamente opportuno, al contempo, porre, attraverso il nostro comunicato, degli interrogativi di carattere generale assolutamente non declinabili come atti di ingerenza o volontà di sostituirci a chi ne sa più di noi; interrogativi non inerenti all’aspetto clinico e alle indicazioni dei protocolli su cui non abbiamo, per deficit di competenza, inteso, né intendiamo, discettare; ci siamo limitati a porre dei quesiti su tematiche elementari e non di alta scuola, a cui la scienza medica non farebbe eccessiva fatica a rispondere con semplicità e chiarezza.

Questo volevamo precisare nel rispetto più totale della diversità dei ruoli e, per quanto ci riguarda, l’importanza del TDM all’interno del nostro ospedale nell’accogliere e nel dare voce alle segnalazioni dell’utenza soprattutto di quella più fragile e provata.

Ritenendo di essere stati sufficientemente chiari, cogliamo, ancora una volta, l’occasione per far sentire la nostra vicinanza al bambino e alla sua famiglia.

FIORE ISABELLA FELICE LENTIDORO

Responsabile TDM Coordinatore Territoriale di

Lamezia Terme Cittadinanzattiva Lamezia Terme